Cervinara, verso zero contagi. "Ma rispettate le regole" Il sindaco: il virus è in circolazione, quindi evitate rischi

Cervinara, verso zero contagi da coronavirus. Una buona notizia quella diffusa stamane dal sindaco Filuccio Tangredi.

"Questa mattina sono state confermate le negativita' al secondo tampone di tutti i cittadini interessati, rimane l'esito di una sola persona in quanto il tampone e' stato eseguito ieri.

Quindi la situazione e' rientrata ampiamente, ed e' per questo motivo che adesso bisogna mantenere alta la guardia, questa fase 2 presenta diverse incognite in quanto e' solo per una necessita' economica e non sanitaria che il governo ha deciso di riaprire le attivita'. Quindi cerchiamo di non sprecare l'occasione e osserviamo le regole del distanziamento sociale, del divieto si assembramento e dell'uso delle mascherine nell'interesse esclusivo di tutti noi", spiega Tangredi.