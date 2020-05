Coronavirus tra scienza e coscienza Grande successo per il libro del medico e scrittore Giovanni Savignano

Il medico irpino Giovanni Savignano, ha pubblicato un nuovo e-book dal titolo "Coronavirus: tra scienza ecoscienza".

Il testo, di facile lettura, e' stato scritto con l'obiettivo di divulgare e informare i cittadini di fronte alla pandemia che sta sconvolgendo socialmente ed economicamente le nostre vite. Si parla di farmaci, vaccini, delle terapie intensive e di malattie infettive in generale.

Nelle 103 pagine dell'ebook, l'autore non manca di analizzare anche l'evoluzione del sistema sanitario nazionale in raffronto ad altri Paesi europei, sottolineando ad esempio come i continui tagli di risorse negli ultimi decenni abbiano ridotto drasticamente i posti letto in terapia intensiva in Italia, cosi' fondamentali contro il coronavirus, mentre la piu' attrezzata Germania e' riuscita a contenere meglio gli effetti drammatici della pandemia.

Giovanni Savignano e' laureato in Medicina all'Universita' di Bologna nel 1980 ed oggi e' dirigente medico radiologo pressol'Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento. Ha pubblicato diversi volumi, tra cui col Sole24ore "Codice Rosso, discussioni su sanita', medicina e ricerca in Italia", "L'Anopheles, l'assistenza sanitaria in Italia dagli stati preunitari al governo Monti" col Papavero "Il Caso Penicillina, il racconto dell'antibiosi prima e dopo Lord Florey".

L’ultimo saggio scientifico-divulgativo di iovanni Savignano "Coronavirus: tra scienze e coscienza" ha spinto l’amministrazione comunale di Gesualdo guidata dal sindaco Edgardo Pesiri ha conferire un encomio all’illustre cittadino medico e scrittore per l’impegno anche di carattere culturale.