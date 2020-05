Covid, 2 casi in Irpinia. Positiva persona impiegata all'Asl Due contagiati. Verifiche per isolare familiari e contatti

Due nuovi casi di positività al Covid-19 in Irpinia. Un caso ad Avellino, l’altro a Gesualdo. Una dalle due persone, secondo quanto trapelato, sarebbe un dipendente dell’Asl di Avellino. I controlli serrati in azienda, che vengono effettuati periodicamente sui lavoratori, hanno svelato la positività al virus della persona dipendente dell’azienda sanitaria di via degli Imbimbo.

Intanto i sindaci Gianluca Festa ed Edgardo Pesiri attendono comunicazioni ufficiali, per procedere con l’attuazione e controllo dell’isolamento sanitario di familiari ed eventuali contatti dei due contagiati nei rispettivi comuni di pertinenza.

Un incubo che torna a turbare la piccola comunità ufitana e quella del capoluogo, dopo settimane di calma da un punto di vista della diffusione del virus. Nella sola Gesualdo nove i casi dall'inizio dell'emergenza, di cui due le persone decedute. Ma da dieci giorni con le sette guarigioni in paese si era tirato un sospiro di sollievo. Anche ad Avellino da giorni non si segnalavano casi di infezione da Coronavirus. In Irpinia dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 600 i casi di contagio. Aumenta il numero dei guariti. In Campania ieri ci sono stati 10 nuovi positivi.