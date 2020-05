Covid-19. Lacedonia, il sindaco: "Non abbassiamo la guardia" La comunicazione del primo cittadino alla popolazione

"Effettuato un test rapido per dosaggio anticorpi Igg-Igm Covid 19 su un nostro concittadino che ha dato esito positivo. Immediatamente l’intero nucleo familiare è stato messo in via precauzionale sotto osservazione in isolamento." A darne comunicazione in una nota è il sindaco del comune di Lacedonia Antonio Di Conza.

"Restiamo in attesa dell’esito del risultato dei tamponi immediatamente richiesti per tutta la famiglia ed effettuati repentinamente nella mattinata odierna.

Nel frattempo come da protocollo si stanno ricostruendo tutti gli spostamenti delle persone interessate al fine di individuare e monitorare eventuali contatti. Per garantire i servizi di assistenza e di informazione alla cittadinanza i numeri da chiamare sono: sindaco: 389 996 4363 Vicesindaco: 340 989 6274 Polizia Municipale: 334.7535654. Non abbassiamo la guardia."