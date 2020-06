Alla scoperta di una terra ricca di storia, cultura e borghi In campo l'associazione provinciale culturale e turistica "Resto in Irpinia"

"Il turismo e’ un punto strategico fondamentale per l' Irpinia insieme allo sviluppo delle eccellenze enogastronomiche. Borghi ricchi di storia, di fascino, di paesaggi suggestivi incastonati in una natura incantevole." A parlare è il presidente dell'associazione "Resto in Irpinia" Michelangelo Marra.

"Possiamo osservare panorami mozzafiato che, nelle giornate soleggiate ci spingono fino alla vetta dei monti Picentini. Un itinerario nel cuore dell' Irpinia.

La prima tappa la faremo a Volturara Irpina dove visiteremo la Bocca del Dragone, la Madonna della piana, e il lago Dragone. In questi giorni decideremo la data." Uno dei sito più amati e valorizzati dall'occhio attento del Fai.

"Un vasto programma di svago ed intrattenimento (escursione lungo i corsi d’acqua e valloni, percorsi enogastronomici, itinerari culturali, borghi e castello). Questo è motivo di grande orgoglio ed incentivo ad impegnarci con maggiore entusiasmo. Ringrazio il consiglio direttivo che sta lavorando molto bene."