In pensione Lucia Manzo, grande esempio di laboriosità Il saluto Angelo Cobino: "Vera memoria dell'ufficio ragioneria"

Un altro valido collaboratore del comune di Grottaminarda si congeda. Lucia Manzo, è in pensione. Il sindaco, Angelo Cobino, il delegato al personale, Marisa Graziano, e l'amministrazione comunale tutta, attraverso il saluto ed il ringraziamento alla signora Lucia, colgono l'occasione per esprimere gratitudine a tutti i dipendenti comunali andati in pensione, ciascuno per la propria parte ha dato un contributo alla crescita dell'ente.

La fase emergenziale non ha permesso di rendere merito in maniera adeguata ai tanti anni, ben 40, trascorsi dalla signora Lucia nella pubblica amministrazione. Ma c'è stato comunque un momento di saluto molto sentito ed emozionante.

“La signora Lucia, è stata una lavoratrice infaticabile - afferma il sindaco Angelo Cobino - vera memoria storica dell’ufficio ragioneria. Si è sempre dedicata con abnegazione ai tanti compiti cui è stata preposta. Le auguriamo adesso, grazie al pensionamento, di godere pienamente della gioia della famiglia. Cogliamo, inoltre, l'occasione per ringraziare insieme a lei i tanti dipendenti comunali che si sono succeduti e poi congedati, per l'impegno profuso”.

“Oggi l’area finanziaria dell’ente perde una valida collaboratrice - aggiunge il responsabile dell’ufficio, Rocco Crugnale - della signora Lucia ci ricorderemo a lungo per tutto quello che ha fatto, per la sua onestà e la sua franchezza nell'esprimere le opinioni”. Al coro di auguri si uniscono il segretario comunale, Francesco Maietta e tutti i colleghi dipendenti del comune di Grottaminarda.