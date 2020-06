Pausilipon, anche San Nicola Baronia dona ai bimbi che lottano Nuova donazione per i giovani pazienti dell'ospedale napoletano

Una nuova donazione scalda il cuore dei bimbi e ragazzi pazienti dell’ospedale Pausilipon di Napoli. Una nuova donazione fa lievitare fino a 27mila euro la raccolta di fondi per donare giochi e sorrisi, strumenti di svago ai giovani in lotta contro il cancro del presidio di alta specialità, per la cura dei tumori in età pediatrica e giovanile.

Il senologo Carlo Iannace ha ricevuto una nuova preziosa donazione dalla comunità di San Nicola Baronia e arriva a 27mila euro la cifra raccolta grazie all’iniziativa “Sette passi per il sorriso”. Domenica una prima consegna di oltre 26mila euro. Ma il cuore buono e solidale dell’Irpinia continua a battere e oggi la nuova consegna dalla Baronia. E’ stata la manager dell’Asl, Maria Morgante, a consegnare la cifra raccolta dalla sua comunità. La numero uno dell’Azienda Sanitaria ha consegnato l’assegno al senologo e consigliere regionale Carlo Iannace, che domenica mattina insieme ad una rappresentanza delle associazioni Amdos, Amos, Noi in Rosa, Pro Loco Atripalda, Oltre il Rosa la Forza della Vita, che operano nella prevenzione del tumore al seno, ha consegnato già l’assegno simbolico della donazione del ricavato di “Sette Passi per il Sorriso” alla direttrice della Fondazione Santobono Pausilipon Onlus, Flavia Matrisciano. Oggi una nuova donazione che arricchisce l’iniziativa a dimostrazione di come l’impegno delle associazioni e delle persone riesca a garantire importanti obiettivi.

La raccolta fondi è avvenuta grazie alla distribuzione delle palline rosa di Natale, create da tantissime donne, dalle associazioni di volontariato, dagli alunni di diverse scuole irpine e dai meno giovani ospitati nelle case di cura per anziani che, insieme, hanno contribuito a donare un sorriso ai bambini e ai ragazzi ricoverati presso l’ospedale Santobono - Pausilipon di Napoli. Per loro, domenica mattina, c’è stata anche una esibizione dei motociclisti del team DaBoot di Alvaro Dal Farra, che presso il nosocomio pediatrico, svolgono la mototerapia, per donare momenti di spensieratezza e gioia ai più piccoli.

“Sono felice e allo stesso tempo commosso nell’assistere alla volontà di tante persone nell' aiutare chi lotta contro il cancro. Voglio ringraziare la dottoressa Morgante per la sua personale sensibilità nel voler sostenere impegni concreti per il sociale e per la prevenzione. I giovani pazienti del Pausilipon sono stati felici nel ricevere il nostro piccolo contributo. Le manifestazioni di felicità delle loro mamme ci hanno reso ancora più determinati nel continuare a fare rete di solidarietà per la prevenzione nella lotta al cancro e nella creazione di un sistema associativo di valore, che venga sempre incontro a chi soffre e chi lotta, soprattutto ai più piccoli e giovani. Ci ha scaldato il cuore vederli felici”.