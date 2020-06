La Valle del Cervaro sotto i riflettori del mondo Protagonisti i comuni di Montaguto, Savignano, Greci, Monteleone e Orsara

Finalmente online l'edizione giugno 2020 del Tg in Dialetti, il primo notiziario al mondo interregionale e internazionale al mondo ideato e realizzato dal giornalista irpino/partenopeo Michele Pilla, direttore di Montaguto.com e di Cervaro Tv.

Un’edizione ricchissima, con dieci servizi che raccontano l'Italia in lungo e in largo. In primo piano c’è la Valle del Cervaro, con il corrispondente Francesco Mascolo dalla redazione di “Cerase cerase ognuno a la casa” che racconta i comuni di Montaguto, Savignano e Greci. La linea poi passa a Monteleone di Puglia, a Michele Morra. A Orsara di Puglia troviamo il sindaco Tommaso Lecce, che inaugura la nuovissima rubrica “Racconta il tuo paese” descrivendo minuziosamente il comune che amministra e “invitando” i turisti e gli orsaresi nel mondo a trascorrere qualche giorno a stretto contatto con la natura e il relax.

Irpinia protagonista anche con Ariano Irpino. Da Sud a Nord: a Parma ci sono i ragazzi della pagina Facebook “Io parlo parmigiano”, Rico Montanini e Danilo Barozzi, che illustrano la meravigliosa iniziativa solidale delle mascherine in dialetto. La pagina è nata nel 2013 per supportare la diffusione del vernacolo parmigiano.

La linea passa all’Associazione Bergamaschi nel mondo da Bruxelles che mostrano il bellissimo video “Alla mia terra bergamasca”, e poi a Luzzana con la famosa maschera Gioppino che invita a votare per la candidatura Fai.

La Pro Loco di Grottaglie, in provincia di Taranto, ci racconta il territorio attraverso tre ricette tradizionali del territorio.

Quindi si va in Calabria, con il professor Giuseppe Sommario, tra i massimi esperti di emigrazione calabrese nel mondo, che sarà in collegamento da Paludi, in provincia di Cosenza, e darà poi la linea all’Associazione calabrese in Cile, dove incontreremo Rosa Tridico.

Di nuovo in Puglia con la “Voce di Foggia” che compie dieci anni tra informazione, foto e video. Spazio anche alla poesia in dialetto “U spusalizije” di Raffaele Lepore.

Da Celle di San Vito, paese a minoranza linguistica, una bella poesia in francoprovenzale e la descrizione della città tra storia e luoghi meravigliosi.

Anche in questa edizione il Tg in dialetti regala un po’ di buone notizie raccontate in una modalità insolita ma assolutamente comprensibile a tutti – mediante l’utilizzo dei sottotitoli. Un momento informativo, culturale e di intrattenimento, un innovativo modo di fare informazione che tende a raccontare i borghi d'Italia e tutte le iniziative positive e propositive poste in essere ma, soprattutto, un modo per unire e non dividere