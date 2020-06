Pratola Serra ritorna alla normalità Parchi e ville aperte, riprende anche il mercato settimanale

Il Sindaco Emanuele Aufiero ha firmato l’ordinanza con la quale è stata disposta la riapertura delle attività del mercato settimanale a partire da domenica 14 Giugno, con la presenza di tutte le tipologie commerciali. E’ stato necessario un adeguamento alla normativa per l’emergenza sanitaria da Covid-19, pertanto il mercato non si svolgerà sul corso principale ma in Piazza Risorgimento ed in Via del Risorgimento. Nello specifico, in Piazza Risorgimento saranno disposte le attività di vendita di generi alimentari e in Via del Risorgimento le altre attività.

L'amministrazione Comunale ha già provveduto alla sanificazione e disinfezione dell’intero territorio comunale con diversi interventi e a disporre sopralluoghi e verifiche anche con l'ASL di Avellino per poter al meglio predisporre l'inizio delle attività.

Le attività di sistemazione dei banchi e di vendita saranno effettuati, con l’ausilio della Polizia Locale, nel rigoroso rispetto delle regole di distanziamento sociale, di cui alle linee guida approvate dall'ordinanza n. 49 del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che dovranno essere obbligatoriamente rispettate dai titolari dei posteggi. Sarà predisposto personale specializzato per il controllo di tutte le aree di ingresso e di uscita con la misurazione della temperatura corporea tramite apposita strumentazione agli ingressi dell'area adibita allo svolgimento del mercato. Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non

sarà consentito l'accesso. Inoltre, gli acquirenti dovranno rispettare la distanza interpersonale di

sicurezza di un metro, sono assolutamente vietati assembramenti di persone ed è obbligatorio l’uso

di mascherine.

A Pratola Serra riapriranno, domani, anche parchi, ville e giardini pubblici, e le aree giochi interne, sempre con l’accesso condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, anche tra bambini, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e dall'utilizzo delle mascherine.

“Dopo mesi di lockdown, si ritorna pian piano alla normalità, con le dovute attenzioni e precauzioni”, commenta il Sindaco di Pratola Serra, Emanuele Aufiero. “I provvedimenti adottati permettono di recuperare alcuni spazi di socialità che l’emergenza sanitaria aveva precluso. Raccomando a tutti il rispetto delle norme dettate per garantire la salute e la sicurezza pubblica”.