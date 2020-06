Basta mozziconi di sigarette per terra. "Scatta l'ordinanza" A Cervinara c'e' il divieto. Il sindaco: una scelta di civilta'

Anche Il Comune di Cervinara in settimana peocedera' ad approvare la delibera e la successiva ordinanza per il divieto di gettare i mozziconi di sigaretta per terra.

"A tal proposito in settimana saranno installate 60 ceneriere in acciao inox nei luoghi piu' vissuti della nostra cittadina - annuncia il sindaco Trangredi -.

Inoltre saranno invitati a dotarsi di posacenere tutte le attivita' commerciali presenti sul territorio."

A darne notizia il Sindaco Filuccio Tangredi che si dichiara entusiasta di questo provvedimento." si tratta di una scelta di civilta' e di rispetto dell'ambiente invito tutti i cittadini ad osservare l'ordinanza".