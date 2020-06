Covid. Caso sospetto a Venticano. Il sindaco: nessun allarme Il sindaco De Nisco: aspettiamo il tampone dell'Asl. Famiglia isolata per precauzione

A Venticano in provincia di Avellino da ieri sera c'è molto allarme tra i cittadini, dopo che si è diffusa la notizia di un residente risultato positivo al test sierologico per il Coronavirus. Una notizia che rapidamente ha fatto il giro del paese, scatenando comprensibili timori. Ma il sindaco Luigi De Nisco, amministratore del piccolo comune irpino e medico di professione, precisa: si tratta di un test seriologico, che non significa che la persona coinvolta sia contagiosa. Serve la conferma del tampone. L'Asl è stata informata e in giornata, al massimo domattina, invierà tecnici per effettuare il tampone. Sarà solo questo tipo di esame a confermare l'eventuale e reale positività al virus. La persona in questione non presenta sintomi. Potrebbe solo essere entrata, in passato, in contatto col virus e aver sviluppato anticorpi. Il signore si è sottoposto al test, in via privata, per potersi sottoporre ad un intervento. Ora dobbiamo solo aspettare le verifiche del caso, senza abbandonarci ad infonadate e inutili paure". In via precauzionale la famiglia del signore e lo stesso restano isolati in casa, in attesa del tampone. "Un provvedimento adottato in sola via precauzionale - spiega il sindaco -. Da ieri sera ricevo numerose telefonate di cittadini allarmati. Voglio rassicurare tutti. Serve solo il tempo necessario per la esecuzione del tampone. Solo quel tipo di esame svelerà la possibile positività al virus".