Lotta al cancro. «Che gioia grande ospitare il Drive in Rosa» Il sindaco di Bagnoli: al centro la lotta al cancro e anche la valorizzazione del Laceno

Sarà la grande vetrina per l’Irpinia all’insegna della prevenzione del cancro al seno, che stavolta si terrà nel cuore dell’Irpinia verde, viva e incontaminata. La settima edizione della Camminata Rosa, che tiene insieme l’esercito delle donne dell’associazionismo campano dedicato alla prevenzione del cancro al seno, sbarca sull’altopiano del Laceno.

Drive in rosa, il nome della manifestazione, che si terrà il primo agosto 2020, che cambia pelle per l’emergenza coronavirus. Nessuna marcia, per evitare assembramenti. Si arriva in auto, che sia addobbata di rosa o, perché no, magari verniciata proprio del colore simbolo della lotta al cancro: il rosa in tutte le sue fantasiose varianti.

“Quando sono stata contattata dal dottore Carlo Iannace - spiega il sindaco di Bagnoli Irpino, Teresa Di Capua - ho subito accolto con gioia la proposta di rendere l’Altopiano del Laceno, l’altairpinia, la speciale location di questo importantissimo evento. La nostra comunità è felice di dover diventare lo scenario di Drive in Rosa. Un momento importantissimo che supera il tempo, comunque limitato, di un fine settimana per invitare tutti a riflettere sulla necessità di fare la propria parte per promuovere l’autentica cultura della prevenzione del cancro al seno. E’ una settima edizione - continua Di Capua - che si carica di importantissimi significati. E’ l’edizione del posto Covid, è la sfida della carica umana e di impegno di migliaia di persone per la lotta al cancro.Tante donne operate al seno, in lotta contro il tumore o che hanno vinto la loro difficile battaglia si ritrovano ogni anno per dare voce unica all’impegno concreto. La chiamata del senologo Iannace l’ho accolta come un dono per la mia terra. Siamo tutti felici. Stiamo lavorando alla macchina organizzativa con lo spirito tenace, accogliente e gioioso, che ci contraddistingue. Bagnoli Irpino è pronta ad accogliere il popolo rosa, a diventare parte di un esercito solidale e volenteroso, che aiuta concretamente chi si ammala. Siamo felici che la programmazione degli eventi diventerà occasione di promozione territoriale del nostro Altopiano, anima pulsante del turismo ambientale delle zone interne”.

Il sindaco Di Capua in piena sintonia e diretto confronto con le donne dell’Amdos Altairpinia sta lavorando per pianificare ogni momento dell’ormai vicinissimo Drive In Rosa.

“Sono tutti coinvolti - spiega -. Il mondo dell’associazionismo locale è prontissimo a dare il meglio di se per riservare una accoglienza straordinario a tutte le persone che vorranno vivere con noi questa straordinaria occasione di rinascita, perché no anche territoriale, per tutta la nostra provincia”.

Appuntamento, dunque, il primo Agosto a Bagnoli Irpino.

Carlo Iannace, il Medico, anche Consigliere regionale racconta sta lavorando senza sosta per coinvolgere tanti nuovi protagonisti dell’evento a partire dall’assessore regionale Lucia Fortini. Le magliette legate e realizzate per quest’anno sono prontissime, con un logo simbolo che racchiude il senso bello della manifestazione. C’è una autovettura, la montagna , il fiocco rosa della prevenzione che abbraccia. The Power of Pink. Questo lo slogan di Amdos, Amos e di tutte le altre associazioni pronte a scatenare l’energia vitale del momento annuale di ritrovo.