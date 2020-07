Tornano dalla Romania,positivi al Covid.Nuovo caso a Moschiano L'annuncio del sindaco Addeo

Coronavirus, un nuovo caso di positività si registra a Moschiano. Questo l'annuncio del sindaco Addeo: "Si informa la cittadinanza che dai tamponi di sabato è emerso un altro caso positivo già in quarantena obbligatoria domiciliare, appartenente allo stesso nucleo familiare della donna gravida già positiva. Si fa presente che entrambi hanno fatto il viaggio di ritorno dalla Romania. La situazione è monitorata dagli uffici Comunali, Asl, Carabinieri e Polizia di Stato. Si invita ad osservare le regole di distanziamento e l'uso della mascherina. Si procederà anche in giornata ad ulteriori tamponi in via del tutto precauzionale. La situazione è sotto controllo".Sono in corso le indagini epidemiologiche su circa 72 persone. I primi 34 tamponi hanno dato esito negativo. Procedono le verifiche sui contatti della donna romena, che aveva scoperto di essere positiva al Covid una volta recatasi in ospedale per partorire a Nola.