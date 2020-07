Ariano, concorso ginecologia: gli specialisti non rispondono L'Asl di Avellino procede alla scorrimento della graduatoria

L’Asl di Avellino comunica che, nonostante l’espletamento del concorso per l’assunzione di ginecologi da destinare al reparto di ginecologia e ostetricia del polo ospedaliero “Frangipane” di Ariano Irpino, ad oggi nessun degli specialisti presenti in graduatoria ha accettato l’incarico, pertanto l’azienda procederà con lo scorrimento della graduatoria degli specializzandi, come previsto dalla normativa.

Parallelamente l’Asl sta attivando una convenzione con l’azienda universitaria “Federico II” di Napoli per completare l’organico e garantire la riapertura a pieno regime dell’ostetricia.