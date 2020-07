Il Premio Borgosalus all'Istituto Spallanzani Il premio sarà consegnato martedì alla presenza del sindaco di Montoro Girolamo Giaquinto

L’Istituto Spallanzani, a differenza di altri ospedali, è riuscito ad impedire il contagio in tutto il personale dedicato alla cura e all’assistenza degli ammalati.Il Comitato organizzatore dell’evento ha deciso, pertanto, di assegnare il premio Borgosalus 2020 all’INMI Spallanzani di Roma “per aver ottenuto zero contagi Covid 19 in tutto il personale dedicato all'assistenza.

Il premio sarà consegnato martedi 21 luglio alle ore 12 al Direttore Generale e al Direttore Sanitario, Dottssa Marta Branca e Dott. Francesco Vaia, dell’INMI Spallanzani. A consegnare la “tela ” saranno: il Presidente Nazionale US ACLI Damiano Lembo, il Sindaco della città di Montoro, sede del Borgosalus, Girolamo Giaquinto e il dott. Massimo De Girolamo, direttore del Borgosalus.

Il Borgosalus promuove tutti gli strumenti utili e necessari quali l’attività fisica, la corretta alimentazione, l’ambiente sano, la formazione del personale sanitario e non, l’inclusione, la cultura per costruire salute e prevenire le malattie. Dallo scorso anno il Borgosalus ha istituito un premio da assegnare a singoli cittadini o ad Enti che si sono particolarmente distinti nel campo della prevenzione.