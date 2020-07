"C'è tempo per": racconta la tenerezza di Ariano Rai 1 esalta le bellezze della città del tricolle a partire dal castello e la villa comunale

"C'è tempo per", il programma di punta dell'estate di Rai 1 dedicato agli over 65, condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini, ha fatto tappa ad Ariano Irpino.

Tema della trasmissione, la tenerezza. E una scelta quella del tricolle, non a caso. E' qui infatti, come ha evidenziato l'ottimo inviato Paolo Notari, che si festeggia ogni anno nell'ultima settimana di dicembre un evento straordinario e unico in Italia: il cinquantesimo anniversario di matrimonio di tutte le coppie che hanno coronato il loro sogno d'amore. Una cerimonia partita nel 2004 e che si tramanda di anno in anno.

Una rappresentanza delle varie coppie, alcune delle quali anche oltre il traguardo delle nozze d'oro si sono ritrovate sotto il Municipio per questa bellissima vetrina di Rai 1 incentrata sul tema dell'amore. E a fare da cornice all'evento una bellissima e preziosa fiat topolino guidata da Antonio Pompeo, una splendida nonnina di ben 73 anni, un pezzo raro che di sposi ne ha accompagnato in chiesa, negli anni difficili, a cavallo con la seconda guerra mondiale, custodita gelosamente dal pilota Guido Pompeo.

Diverse le coppie che hanno sfidato le alte temperature, in una piazza ordinata e ben organizzata per questo lieto evento, grazie all'impegno del comandante della Polizia Municipale Gerardo Schiavo e la sua squadra. Una bella e meritata cartolina della città di Ariano, a partire da sua maestà il castello e la meravigliosa villa comunale tra le più belle e salutari nel sud Italia.

Il segreto di una lunga vita amorevolmente e teneramente insieme? "Rispettarsi reciprocamente, tanti sacrifici fatti insieme, pazienza, comprensione, divertimento e svago attraverso il ballo."