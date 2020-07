Ariano, senz'acqua e luce in piena estate: è Africa Dramma senza fine nelle aree interne

Da 24 ore senz'acqua e come se non bastasse, da oggi anche privi di energia elettrica. Un dramma d'estate senza fine per gli abitanti di contrada Foresta Manna ad Ariano Irpino.

"Sembra di stare in Africa - ci dice arrabbiatissima una donna - è inaccettabile nel 2020 una situazione del genere. E la beffa maggiore è che non c'è nessuno in grado di darci una risposta. Tutto avviene senza alcun preavviso. Come se fossimo delle bestie."

E in un momento particolare e difficile che stiamo vivendo per la nota pandemia, tutto diventa più difficile e assurdo.

"Dobbiamo lavarci spesso le mani, ma come?" I disagi maggiori soprattutto per chi ritorna da lavoro. "Non tutti hanno riserve di acqua, ieri sera è tornata due, tre ore e poi di nuovo rubinetti a secco. Siamo impotenti."

Tutto questo mentre si continua a sprecare acqua a non finire, tra perdite a più non posso sul territorio dal centro alle periferie e zone rurali: via Fontananuova, strada provinciale 414, Creta, Torreamando, solo per citare alcune zone più critiche.