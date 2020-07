Encomio a Panacea per l'impegno nell'emergenza Covid-19 Donazione da parte dell'associazione nazionale bersaglieri. Cerimonia ad Ariano

Una donazione importante e una grande attestazione di stima, l'ennesima per l'associazione Panacea di Ariano Irpino, attivamente impegnata durante l'emergenza Covid-19.

Un impegno a tutto campo, per la verità mai cessato, neppure in questa fase delicatissima nella quale occorre mantenere ancora altissimo il livello di attenzione. Da qui la scelta da parte dell'associazione nazionale bersaglieri di dare il proprio supporto al team arianese attraverso un atto di generosità. Alla cerimonia tenutasi dinanzi alla propria sede nel piano di zona presenti autorità militari, civili e religiose a partire dal vescovo Sergio Melillo e vice questore del commissariato di polizia Ciriaco di Roma, Maria Felicia Salerno. Entrambi hanno espressi la lororo gratitudine all'associazione per il grande impegno profuso, soprattutto nella fase più critica dell'emergenza.

Azioni umanitarie verso famiglie in difficoltà, spesso opere silenziose, distribuzioni di dispositivi di protezione, trasporto di pazienti e prevenzione continua, attraverso i test rapidi alla popolazione e diverse categorie.

Presente ad Ariano oltre al presidente Sud Italia e Sicilia dell'associazione nazionale bersaglieri Eugenio Martone e ai vertici provinciali e regionali, il presidente del consiglio regionale della Campania Rosetta D'Amelio la quale ha elogiato il grande senso di responsabilità di Ariano e la forza del volontariato.