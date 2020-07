Inaugurate due nuove ambulanze salva vita ad Ariano La donazione della Bcc di Flumeri al Frangipane

Inaugurazione e benedizione delle due ambulanze tipo A per rianimazione donate dalla Bcc di Flumeri e destinate ai presidi ospedalieri di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi. Alla cerimonia presente all'ingresso del Frangipane, insieme al direttore generale dell'Asl di Avellino Maria Morgante, il responsabile sanitario dell'ospedale arianese Angelo Frieri e il vescovo Sergio Melillo.

"Un gesto bellissimo - afferma il direttore generale dell'Asl Maria Morgante - un regalo al territorio e non solo per l'ospedale di Ariano Irpino ma anche per Sant'Angelo dei Lombardi. Due ambulanze che erano necessarie per migliorare il nostro parco macchine. Una grande soddisfazionein quanto si tratta dell'ennesima donazione verso i nostri ospedali. E ne sono state davvero tantissime durante la delicata emergenza Covid.

Questa è l'espressione di solidarietà da parte di un privato, che è al fianco della sanità. Ed è un grazie collettivo, a tutti coloro che hanno lavorato nei nostri ospedali e naturalmente al 118. Grazie di cuore davvero a loro e a tutti coloro che in questo periodo hanno pensato alla nostra sanità."