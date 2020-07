Ariano, strada ad alto rischio senza protezioni a Torreamando Sos da parte degli abitanti

In due zone di Torreamando, cavalcavia San Giovanni e lungo la strada che costeggia la variante Manna-Tre Torri e che porta alla località Orneta urge un intervento di sicurezza da chi di competenza. Due muretti sono privi di guard rail e ad alto rischio per automobilisti e pedoni. In residenti sollecitano un sopralluogo tecnico al fine di mettere in atto un intervento di messa in sicurezza prima che possa accadere il peggio. Nella stessa zona di Torreamando, sia nei pressi dell'isola ecologica, spesso invasa da rifiuti all'esterno e all'altezza del ponte interessato dalle attività di manutenzione, a pochi metri dalla scuola materna ed elementare vi sono due perdite di acqua, abbandonate a se stesse.