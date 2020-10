Emergenza Covid, l'Asl di Avellino recluta dirigenti medici Indetta la procedura d'urgenza per incarichi di dirigente medico di medicina d'urgenza

L’Asl di Avellino ha pubblicato “Avviso di Manifestazione di Interesse per il Conferimento di Incarichi in Regime di Lavoro Autonomo” al fine di implementare il sistema di assistenza dei pazienti affetti da COVID 19. In particolare, è stata indetta procedura d’urgenza per il conferimento di incarichi di dirigente medico disciplina di Medicina Interna. Il suddetto Avviso è disponibile sul sito dell’Asl di Avellino Concorsi e Avvisi – Sezione Avvisi.