Forestale, comandante investito. La solidarietà di Iovino Il presidente del Parco del Partenio: intollerabile che un servitore dello Stato rischi la vita

"Desidero esprimere la mia più sincera e totale vicinanza al comandante della stazione Forestale di Montesarchio. Nei prossimi giorni, anche a nome dell'ente che rappresento, andrò a trovarlo per sincerarmi di persona delle sue condizioni di salute e per complimentarmi con lui per il lavoro che svolge a tutela del nostro territorio ". Lo afferma Francesco Iovino, Presidente del parco regionale del Partenio, dopo quanto è successo a Pannarano, dove un gruppo di motociclisti stava percorrendo i sentieri del parco a bordo di moto da cross senza targhe e dispositivi di riconoscimento. Una volta bloccati dai carabinieri, il comandante della stazione di Forestale è stato investito.

"È intollerabile - prosegue Iovino - che un servitore dello Stato debba rischiare la vita in questo modo. Dobbiamo lavorare di più per inculcare nei cittadini il rispetto dell'ambiente e delle istituzioni. Noi siamo pronti a fare la nostra parte".