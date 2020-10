Alunna positiva: chiude la scuola Masi-Mazzetti di Atripalda Il provvedimento del sindaco Spagnuolo

Positiva al coronavirus un'alunna della scuola Masi di Atripalda: i sindaco Spagnuolo ha disposto la chiusura fino al 10 ottobre per la sanificazione.

“La chiusura, in via precauzionale, dell’intero plesso scolastico di Via Pianodardine del Comune di Atripalda (ambienti scuola secondaria Masi e ambienti scuola primaria Mazzetti) con decorrenza immediata e fino alla data del 10/10/2020 compreso per procedere alla santificazione dei locali”.

Si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco gisueppe Spagnuolo.