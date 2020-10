Covid, 17 contagi. Ancora casi tra Mirabella e Montella I numeri dell'Asl

Azienda Sanitaria Locale comunica che sono risultati positivi al COVID 19 i tamponi naso-faringei effettuati su 17 persone, di cui:

- 1, residente nel comune di Atripalda, contatto di positivo;

- 2, residenti nel comune di Manocalzati, contatti di positivo;

- 2, residenti nel comune di Mirabella Eclano, contatti di positivo;

- 5, residenti nel comune di Montella, di cui 3 contatti di positivo;

- 4, residenti nel comune di Rotondi;

- 1, residente nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi, contatto di positivo;;

- 1, residente nel comune di Sperone, ricoverata presso l'AORN “Moscati” di Avellino;

- 1, residente nel comune di Grottaminarda, deceduta presso il P.O. “Frangipane“ per cause non legate al COVID 19.