A Vallesaccarda una nuova associazione di volontariato Nasce la Pubblica Assistenza Vallesaccarda O.D.V. "Paolo Pagliarulo"

A Vallesaccarda una nuova associazione di volontariato, la Pubblica Assistenza Vallesaccarda O.D.V. “Paolo Pagliarulo”, intitolata a un ragazzo speciale, ricco di umanità che un male incurabile lo ha portato via, lasciando un gran vuoto nella comunità.

L’associazione è stata voluta da Stefano Alan Pagliarulo. Sarà lui il presidente, già attivissimo da tempo nel sociale. Volontario nella Pubblica Assistenza Scampitella presieduta da Generosa Rigillo, impegnata in molteplici attività rivolte ai più bisognosi nonché promotrice di innumerevoli giornate di formazione con corsi di primo soccorso, blsd per laici e sanitari, servizi socio sanitari, giornate di prevenzioni, banco alimentare, rapporto di convenzione con il ministero della giustizia (tribunale ordinario di Benevento – ufficio esecuzione penale esterna Benevento e Avellino) per lo svolgimento di prestazioni di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso la Pubblica Scampitella.

La Pubblica Assistenza Vallesaccarda non avrà scopi politici o di lucro. Bensì quello di prestare un servizio a persone che necessitano di aiuto di ogni tipo a cominciare da un banco alimentare per famiglie indigenti.

Le attività di volontariato saranno molteplici. Viene rivolto quindi un invito a tutti coloro che volessero farne parte residenti e non, a contattare il responsabile Stefano Alan Pagliarulo per il tesseramento.