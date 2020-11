Bisaccia: i 100 anni di Teresa Lapenna Un compleanno sottotono a causa dell'emergenza Covid ma comunque sentito

Ha cresciuto con amore e sacrifici i suoi cinque figli, quattro viventi e una deceduta mostrando sempre rispetto e amore verso tutti. Ha superato guerre, terremoti, carestie e momenti di grande difficoltà. Ed oggi Teresa Lapenna col sorriso di sempre stampato sul volto, la sua eleganza e simpatia ha tagliato con gioia il traguardo dei 100 anni. 23 nipoti intorno a lei. Un compleanno quest'anno insolito, sottotono, a causa dell'emergenza Covid ma comunque particolarmente sentito dalla sua comunità.

Resuccia, così la chiamano in paese ha ricevuto gli omaggi floreali da parte dell'amministrazione comunale guidata del sindaco Marcello Arminio e un biglietto di auguri, in attesa di poter festeggiare in futuro lontani dall'incubo Covid.