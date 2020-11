No al deposito compattatori rifiuti: Cardito si ribella Partita la petizione popolare ad Ariano Irpino, abitanti sul piede di guerra

Un intero rione in fibrillazione, mobilitato e pronto anche alla rivolta popolare contro quella che viene definita una decisione scellerata e insensata, di cedere l'attuale deposito Air di Cardito, ingresso Piano di Zona, dove giornalmente stazionano alcuni pullman alla società Irpiniambiente.

E' qui che si intende trasferire dalla stazione di trasferenza di Flumeri i mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti. Vi sarebbe già un contratto semestrale tra le parti in attesa dell'atto di vendita.

Ma intanto è partita la petizione popolare. Raccolta di firme in atto da oggi in tutto il rione. Coinvolta anche la comunità parrocchiale. Sul piede di guerra soprattutto i residenti. L'area in questione affaccia sulla già trafficata rotatoria, che dalla sua realizzazione ha prodotto scarsi risultati se non addirittura pesanti rallentamenti oltre a pericoli per i pedoni, soprattutto nei pressi della vicina farmacia. Ma è l'intera statale 90 delle puglie che accuserebbe nuove pesanti ripercussioni, con due scuole a poche decine di metri, un palazzetto dello sport, un Santuario e un rione tra i più popolosi della città.

La soluzione più giusta è praticabile sarebbe quella di dirottare tali mezzi nell'attuale deposito Amu in località Scarnecchia e trasferire le circolari a Cardito. Uno spazio enorme e sicuramente più idoneo rispetto all'imbuto Air.

Le sole firme non basteranno. Ora toccherà all'amministrazione comunale intervenire e scongiurare questo assurdo destino di Cardito che non piace neppure agli stessi operatori di Irpiniambiente oltre che agli autisti Air. Ma intanto una sola domanda sorge spontanea. Ma ce l'avrà un cervello nella testa chi si è reso protagonista di una operazione del genere?