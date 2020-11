Solofra, ancora un caso.90 i positivi nella città della Concia L'avviso del Comune

Solofra, ancora un caso di coronavirus nella città della Concia. lo rende noto il comune stesso, a mezzo social network.

"La persona interessata è a casa, dove si trovava già in isolamento da tempo - spiega l'amministrazione -, in quanto un contatto stretto di un familiare convivente e positivo al coronavirus.

Intanto due nostri concittadini sono guariti dal coronavirus.

Ad oggi sono 90 i positivi nella nostra Città, di questi 51 riconducibili a 18 nuclei familiari e 39 a casi singoli.

Sono 23, invece, i contagi rilevati a seguito delle relative attività di profilassi dovute a contatti stretti con precedenti casi positivi. Sono 57 le famiglie interessate da casi di contagio. Sono 10 nostri concittadini guariti dal coronavirus.

Sono 2 invece i nostri concittadini deceduti a causa del covid-19.

La cittadinanza è invitata a collaborare fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla gestione ed al monitoraggio dell'emergenza in corso.

A tale scopo è attivo il numero della Polizia Municipale 0825 - 582403.". Tra i contagiati anche il sindaco Michele Vignola, che resta a casa in buone condizioni di salute.