Ariano. Lavori a Creta: ci siamo, tutto procede bene Al via la sostituzione di 150 metri di condotta

Al via la sostituzione di 150 metri di condotta in contrada Creta ad Ariano Irpino. Operai all'opera dopo i disagi pesanti degli ultimi mesi. La pioggia non ferma i lavori. A buon fine le interlocuzioni da parte del Comune con la Regione Campania e Alto Calore Servizi.

Il sindaco Enrico Franza lo aveva annunciato nei giorni scorsi in un suo intervento pubblico. Lavori importanti che consentiranno il parziale ripristino della percorribilità in condizioni normali della strada. Nei giorni scorsi c'è stato un ulteriore intervento di riparazione nel tratto più critico, dove vi era una enorme perdita.

Soddisfazione per questo ennesimo risultato raggiunto, da parte della referente di zona Marisa Scarpellino in continuo contatto con il sindaco Franza, in vice Carmine Grasso e la giunta comunale. E' stata lei in primis insieme alle donne di Creta e al resto degli abitanti a battersi con forza e determinazione affinchè passo dopo passo si potesse raggiungere questo risultato.

L'ufficio tecnico comunale sta lavorando per la risoluzione definitiva di questa annosa problematica, cavallo di battaglia di tutti i partiti, nella scorsa campagna elettorale.