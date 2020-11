Niente memorial, ma il Covid non ferma la solidarietà Il grande impegno in Brasile e Benin dell'associazione Michele De Gruttola

Come ogni anno, a novembre doveva rinnovarsi l’appuntamento con la serata di beneficenza promossa in memoria di Michele De Gruttola. Purtroppo quest’anno la situazione di emergenza sanitaria che legata alla pandemia da Covid-19, ha impedito, per la prima volta dopo 19 anni, di organizzare l’evento.

"Ma questo non ha in nessun modo messo un freno al lavoro che stiamo svolgendo - spiega Remo Pernacchia - grazie alle donazioni, in Brasile e nel Benin. Ed è proprio dall’ambulatorio realizzato nel Benin, che provengono le ultime immagini. Sono state girate qualche giorno fa e immortalano la nascita di alcuni piccoli del villaggio. E’ una grande emozione per noi sapere di essere speranza di vita per tante famiglie ed è per questo che vi chiediamo di continuare a sostenerci e di continuare ad alimentare questa speranza, donando un contributo all’associazione."

Ecco come:

Bonifico bancario:

IT43D0306909606100000106580

Bollettino postale:

N.75285726

O bonifico

IT48D0760115100000075285726

Madre Teresa di Calcutta diceva: “Non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore”.