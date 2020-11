Tutela dell'ospedale, Franza coinvolge le associazioni Tavolo di lavoro e convocazione del consiglio comunale in video conferena

In vista dell'approvazione in consiglio comunale del documento politico inerente l'emergenza Covid-19 e la tutela dell'ospedale di Ariano Irpino, il sindaco Enrico Franza si renderà promotore di un attivo coinvolgimento delle associazioni territoriali nella redazione del documento da approvare in consiglio.

Verrà a tal fine promosso un tavolo di lavoro con le associazioni e i gruppi consiliari per venerdì 27 novembre alle ore 17.00.

E' quanto emerso oggi dalla conferenza dei capigruppo che ha calendarizzato la convocazione del consiglio comunale in modalità video conferenza per martedì 1 dicembre 2020.

Nel prossimo Consiglio Comunale si discuterà di:

"Documento politico "Emergenza Covid-19 e tutela dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino - votazione, costituzione delle commissioni consiliari - votazione, documento etico contrasto alla violenza di genere - votazione."