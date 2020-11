Tari, Puopolo: "Il comune di Ariano riduca la tassa rifiuti" La delibera Arera lo consente sia per il 2020 che 2021

«Il Comune di Ariano può ridurre la tassa sui rifiuti avvalendosi del deliberato Arera, l'invito è a farlo sia per il 2020 che per il 2021 e sia per le utenze domestiche che per quelle delle attività commerciali». Giovannantonio Puopolo, Presidente del comparto turismo e tempo libero di Confindustria Salerno, interviene sulla situazione di grave crisi economica dovuta alla pandemia per suggerire quella che può risultare un'agevolazione importante specialmente per le attività commerciali visto che la Tari viene calcolata in metri quadri.

«Nel corso del Question Time in Commissione Finanze alla Camera – prosegue Puopolo – è stato chiarito questo aspetto, ossia che i Comuni possono avvalersi della propria potestà regolamentare, prevedendo ulteriori riduzioni Tari causa Covid, in aggiunta alle prescrizioni della delibera Arera 158/2020 e possono rivalersi sul cosiddetto “Fondone” per coprire le perdite del gettito Tari connesse sempre all'emergenza Covid.

L'articolo 107 comma 5 del Dl. 34/2020 che ha consentito quest'anno ai Comuni di confermare le stesse tariffe Tari del 2019, prevede un meccanismo di conguagli tra costi risultanti dal Pef 2020 e costi determinati per l'anno 2019, che andrebbero spalmati in tre anni a partire dal 2021. Questo sistema poneva il dubbio sul dover corrispondere esborsi maggiorati, in barba al periodo di emergenza in corso, invece il Governo ha chiarito che le agevolazioni previste dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con la delibera 158, non impediscono ai Comuni di intervenire con ulteriori riduzioni assicurando però la copertura attraverso il ricorso ad altri fondi di bilancio e quindi fuori dal Piano finanziario. Le misure di tutela si possono coprire anche facendo ricorso alla CSEA, Cassa per i servizi energetici e ambientali, usando lo strumento dell'anticipazione da restituire entro 3 anni.

Già altri Comuni si sono attivati, Ariano non può perdere questa occasione, anche se dovesse trattarsi solo di un 25 per cento di riduzione è sempre un'agevolazione importante visto il prolungarsi del problema Covid.

La crisi economica e finanziaria non sarà superata a breve, ed anzi il perdurare dell'emergenza sanitaria a causa della recrudescenza del virus sta rendendo difficile ogni previsione, dunque le prospettive per numerose categorie di lavoratori e per le attività commerciali non sono le migliori e gli enti locali – conclude Puopolo – hanno il dovere, a mio avviso, di applicare ogni agevolazione possibile a cittadini ed imprenditori».