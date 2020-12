Crolla un cavo rischiando di provocare una tragedia Paura in località Cariello ad Ariano Irpino

Crolla un cavo pesante della pubblica illuminazione, si abbatte su un'auto in sosta, rischiando di centrare in pieno gli avventori di un'attività commerciale.

E' successo in prossimità del bivio di località Cariello, contrada quest'ultima alle prese con emergenze continue, l'ultima in ordine di tempo oltre alla strada disastrata, una rottura della tubazione idrica. Sul posto la polizia municipale fino all'arrivo dell'impresa addetta alla manutenzione.

"E' dal 2018 che stiamo segnalando agli uffici competenti la pericolosità di alcuni pali, uno in particolare, centrato in pieno da un'auto. E' la manutenzione che portroppo non avviene, qui come in altre zone della città e poi, accadono le tragedie. Ci è andata fin troppo bene - afferma Raffaele Caggianella - speriamo che questo episodio spinga ora gli enti preposti a vigilare di più. Ci sono cavi e pali che andrebbero sostituiti o quantomeno controllati."

Un problema, quello legato al groviglio di cavi, che riguarda tutto il territorio, ma in modo particolare le zone rurali della città.