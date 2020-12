Covid, muore in ospedale uomo di Montoro. "Siamo distrutti" Il cordoglio del sindaco Giaquinto: vicini ai familiari

Ancora un vittima del covid. Sale ancora il bilancio delle vite spezzate dal virus. Stavolta il lutto colpisce la comunità di Montoro. A dare l'annuncio il sindaco, Girolamo Giaquinto che annota sul social: Cari concittadini, con molto dispiacere, dobbiamo comunicare il decesso in ospedale di un nostro concittadino che era risultato positivo al Covid-19. Esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza a tutta la famiglia per la perdita subita". Proprio Montoro resta uno dei paesi più colpiti dal coronavirus. 384 i casi nel comune secondo solo ad Avellino per numero di infezioni.

Intanto in Irpinia si chiude un mese drammatico con troppi contagi e decessi a raffica.

Nei trenta giorni appena archiviati sono stati 4.179 i contagi registrati nei Comuni del territorio, mentre sono 71 le vittime irpine del Covid-19. I casi totali in Irpinia dallo scorso mese di luglio sono 6.596, compresi guariti e decessi. Avellino sale a quota 934, Montoro e` a 384, mentre Avella ne registra 314. Ancora: Mercogliano (223), Mirabella Eclano (199), Monteforte Irpino (198), Cervinara (197), Atripalda (170). Questi i primi comuni nell'elenco dei paesi menzionati per numero di casi di coronavirus.