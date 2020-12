Dove devono arrivare questi arbusti, a centro strada? Ariano Irpino, statale 90 delle Puglie zona Cardito

Percorrere a piedi la statale 90 delle Puglie, in direzione Napoli nel rione Cardito, non molto distante dalla grotta di Lourdes è davvero ad alto rischio. Alcuni arbusti hanno oltrepassato il guard rail fino ad invadere la sede stradale.

Per evitarli bisogna sporgersi sulla carreggiata a rischio e pericolo con le auto che sfrecciano lungo questa pericolosa arteria, dove nel corso degli anni, si contano oltre una decina di morti. Tutte persone investite.

Un tempo era la scarsa illuminazione ora invece la mancanza di manutenzione e in questo caso in particolare la rimozione pulizia ai bordi della strada.

Cosa bisogna aspettare per effettuare un intervento di bonifica in questa zona, che accada una nuova tragedia? Giriamo la segnalazione al Comune affinchè si adoperi con la massima urgenza qui e in altre zone della città, dove purtroppo vi sono diverse situazioni di abbandono. Il decoro urbano è il biglietto da visita di una città. E questa immagine è davvero un pessimo esempio.