Ariano, dramma Creta: la minoranza lancia la proposta Impiegare le economie di spesa derivanti dai ribassi d’asta per la manutenzione della strada

Impiegare le economie di spesa derivanti dai ribassi d’asta per la manutenzione della strada comunale Creta. La proposta viene lanciata dai consiglieri di minoranza di Ariano Irpino che hanno chiesto al sindaco e al presidente del consiglio comunale di inserire la questione nel civico consesso del 30 dicembre.

In base a quanto scritto nella missiva, i consiglieri chiedono di investire la somma di euro 123.735,41, economie desunte dalle determine n. 663 - 664 - 665 del 18.12.20, per la realizzazione della manutenzione straordinaria di un lotto funzionale della strada comunale Creta, ove necessario procedere al completamento o miglioramento delle zone interessate.

I consiglieri, quindi, propongono alla giunta comunale di utilizzare la somma, vincolata al parere di destinazione del consiglio comunale e, qualora non si ritenga necessario destinarla alle opere pubbliche cui afferiscono i risparmi (Cervo, Patierno, Parzanese), nella realizzazione di progetti per la manutenzione straordinaria della strada comunale Creta.

"Un asse viario di particolare importanza per Ariano il quale ospita una condotta regionale di acquedotto che per carenza di interventi, a causa delle frequenti rotture oltre a creare disagi per i cittadini per la carenza d’acqua, provoca dissesti al manto stradale. L’arteria costituisce altresì una valida alternativa alla viabilità della Statale 90 delle Puglie, spesso congestionata nel Rione Cardito."

La proposta dei consiglieri si inscrive nell’ottica della pura collaborazione ai fini della soluzione dei problemi del territorio e a vantaggio di cittadini fortemente penalizzati da una viabilità molto precaria.