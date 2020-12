Tragedia a Candida. "La piccola Melissa è volata in cielo" Domani i funerali della piccola morta a soli sette anni

Tragedia a Candida, in provincia di Avellino, dove è morta una bimba di sette anni. Si chiamava Melissa, la piccola morta in seguito alle complicazioni sopraggiunte dopo un delicato intervento chirurgico. La bimba dalla scorsa estate si era ammalata. Sono trascorsi mesi di delicete cure al Santobono Pausilipon. Lo scorso week end Melissa non si è sentita bene, si è aggravata al punto da imporne un nuovo ricovero in ospedale dove i medici hanno dovuto predisporre un intervento in urgenza. Ieri il cuore della piccola si è fermato per sempre nell'ospedale napoletano.

Dolore che si aggiunge a dolore nella comunità colpita da un altro tragico lutto, solo pochi giorni fa. Due settimane fa era morto a 41 anni, stroncato dal Covid, Giuseppe Manfra. ieri il decesso della piccina che ha addolorato l'intera comunità che si stringe intorno ai fsmiluari. "Un’altra immane tragedia, ha colpito la Comunità di Candida. La piccola Melissa, una bellissima e dolcissima bimba, è volata in cielo. Ora starà giocando tra gli Angeli. Che Dio ti abbia in gloria. Il Sindaco è l’Amministrazione Comunale, nell’esprimere la propria VICINANZA ed il proprio cordoglio ai genitori, al fratellino, ed a Tutti i famigliari, proclama per Mercoledi 23 dicembre, giorno in cui si svolgeranno le esequie, LUTTO CITTADINO”. Così il sindaco di Candida Fausto Picone in un post annuncia il lutto cittadino per la giornata di domani.