Ariano. Tarsu 2013, La Vita: il Tar ci ha dato ragione Il comune ha incassato indebitamente circa 700.000 euro: dovrà restituirli ai cittadini

"Il Tar sezione distaccata di Salerno, ha annullato la nota delibera del commissario straordinario del Comune di Ariano Irpino, n. 14 del 14.12.2013, con cui si revocavano le agevolazioni ai contribuenti sulla Tarsu 2013, danneggiando una cospicua platea di concittadini beneficiari della riduzione tariffaria." Lo comunica in una nota il consigliere comunale Giovanni La Vita, si da subito in prima linea sulla questione.

"L'iniziativa che ha dato impulso alla decisione del Tar è ascrivibile ad alcune associazioni territoriali rappresentative dell'utenza (Uca, Acliterra, Cidec, Unione Provinciale Agricoltori, Confederazione Italiana Agricoltori, Conacem, Comitato Anspi,) e taluni contribuenti locali da noi opportunamente contattati, che vollero sostenere le nostre fondate argomentazioni tese a censurare l'improvvida manovra finanziaria assunta dall'allora dirigente dell'area amministrativa e dal Commissario Prefettizio. È inutile dire che in tutti questi anni il fardello di questa controversia sia stato gestito con non poche difficoltà, visto il valore della contesa pari a circa 700.000. euro, e l'indisponibilità dell' ufficio ad aprire una moratoria sul caso ricercando un accordo vantaggioso per tutti che pure era stato proposto dal sottoscritto consigliere comunale.

Colgo l'occasione - conclude La Vita - per ringraziare i colleghi consiglieri comunali che nel tempo hanno approvato le proposte di deliberazione da me presentate per sospendere l'esecutività degli avvisi di pagamento spediti dal comune ai nostri concittadini. Voglio, infine, esprimere vivo apprezzamento al collega Guido Ciccarelli che ha magistralmente patrocinato la causa innanzi alla Giurisdizione Speciale. Seguirà nei prossimi giorni una conferenza stampa con le associazioni ricorrenti."