"Vicini a quanti stanno combattendo con tenacia e orgoglio" L'augurio alla città di Ariano da parte dell'amministrazione comunale

"Quest'anno ci accingiamo a festeggiare un Natale insolito, i distanziamenti, le limitazioni e le attenzioni da rispettare non sminuiranno lo spirito natalizio e solidale che proviamo sempre in questo periodo dell'anno. Il Natale è pronto per entrare e vi auguriamo di viverlo con serenità all'interno delle nostre case e nel calore delle vostre famiglie." E' il messaggio rivolto alla comunità arianese da parte dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Franza.

"Cerchiamo di prestare attenzione alle prescrizioni anti-covid e non lasciamo, tuttavia, che i momenti di festa ci distraggano dall'osservanza delle regole poste a tutela della nostra salute.

I mezzi di comunicazione non sono mai stati utili come oggi ad avvicinarci e a contribuire a tenere vivo il contatto umano tra noi ed i nostri cari in modo che nessuno debba sentirsi solo.

L'amministrazione comunale è impegnata a ricercare soluzioni ai problemi contingenti che da mesi la nostra comunità sta combattendo con tenacia ed orgoglio. Nella consapevolezza del difficile periodo che stiamo attraversando, il nostro impegno è rivolto a voi tutti perché nessuno rimanga indietro, nella fiducia che il nostro lavoro ci restituisca il futuro che merita la nostra città.

Ci sentiamo vicini a tutti gli imprenditori, commercianti, agricoltori ed altri operatori economici che stanno lottando contro la crisi economica indotta dalle attuali restrizioni. Ringraziamo tutti i medici e operatori sanitari del nostro ospedale e del territorio esposti in prima linea. Ci congratuliamo con tutte le forze dell'ordine, le associazioni, le maestranze comunali ed altri enti per il loro impegno ed assistenza a servizio della nostra comunità.

Ed in ultimo, ma non ultimo, un pensiero va ai nostri giovani, studenti e docenti perché ben presto i loro sacrifici vengano ripagati con uno spiraglio di normalità."