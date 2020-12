Ariano: sinergia tra minoranza e maggioranza su Creta Passa all’unanimità in consiglio comunale la proposta di poter utilizzare le economie di spesa

Il consiglio, dopo un lungo confronto, ha approvato la proposta di impegnare l’area tecnica del comune di Ariano per redigere tempestivamente un piano di intervento straordinario che preveda la messa in sicurezza e la percorribilità della strada di Creta.

A tal fine si impegnano le somme necessarie utilizzando 123 mila euro derivanti da ribassi d’asta di lavori già completati, ove non siano necessarie al completamento degli interventi degli stessi ossia Parzanese, Cervo, Patierno.

La minoranza, proponente della proposta partita da Marco La Carità, nell’ottica della collaborazione, raccoglie con soddisfazione il risultato con l’obiettivo di dare risposte alle reali esigenze dei cittadini di Creta, in quanto arteria fortemente dissestata per cui si attende un lavoro complessivo di messa in sicurezza. La minoranza sorveglierà sul prosieguo dell’iniziativa affinché la stessa trovi attuazione nei termini proposti.

"Una proposta quella di La Carità che sostanzialmente è stata rimodulata - fanno sapere dalla maggioranza - abbiamo in pratica innanzitutto modificato il termine "senza frazionamenti", considerato il fatto che vi sono anche altre criticità importanti. Ma innanzitutto questi fondi vanno impegnati per le somme necessarie. Cosa che non possiamo stabilire noi, bensì sostanziale. Una proposta del presidente Luca Orsogna, d'intesa con la maggioranza, rimodulta al fine di impegnare l'area tecnica a redigere un piano di intervento straordinario per la messa in sicurezza e percorribilità della strada, mediante però le somme necessarie."