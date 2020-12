Ariano, la maggioranza: ecco la verità sul caso Creta Chiarezza sull'ultima deliberazione 2020 del consiglio comunale

Ristabiliamo la verità: respinta la proposta della minoranza e approvata la proposta del presidente del consiglio.

La maggioranza non intende tollerare strumentalizzazioni che rispondono ancora una volta ad una logica, mai terminata, di campagna elettorale che rischia di minare la dialettica consiliare, e nell'esclusivo interesse dei cittadini e della verità dei fatti, si specifica:

In merito alla deliberazione del consiglio comunale relativo all'indirizzo destinato alla giunta per interventi di ripristino e manutenzione dell'asse viario zona Creta, i consiglieri di maggioranza intendono sottolineare che l'ipotesi di deliberazione della minoranza è stata respinta in primis per difetti regolamentari e in secondo luogo perché priva di un adeguato e realistico piano d'intervento risolutivo.

Creta necessita di un serio piano d'interventi corposo e straordinario d'importo di gran lunga superiore ai 123mila euro prospettati e che metta una volta per tutte la parola fine ai tanti disagi vissuti dai nostri concittadini di contrada Creta.

All'unanimità è stata approvata la delibera proposta dal presidente del consiglio che, in prosecuzione dell'azione già intrapresa dall'Amministrazione, di concerto con l'ufficio tecnico, è finalizzata alla definizione delle priorità in merito alla viabilità rurale a partire da contrada Creta.

Questa la proposta approvata:

Premesso che il problema Creta rappresenta uno dei punti qualificanti e prioritari del programma di questa amministrazione, premesso che solo nell'ultimo periodo sono state sostituite ben 500 mt di condotta principale che erano causa di rottura della strada, premesso che il Comune ha presentato un progetto alla regione per il rifacimento dell'intero manto stradale di cui si auspica l'approvazione in tempi rapidi tenuto conto che i lavori di sostituzione della condotta principale vanno completati quantomeno per il tratto che percorre detta strada.

Impegna la giunta

Affinchè dia indirizzi all'ufficio tecnico di redigere tempestivamente un piano di intervento straordinario che preveda la messa in sicurezza e la percorribilità di detta arteria, impegnando le somme necessarie, anche utilizzando le risorse di cui alle determine n. 663, 664, 665 del 2020 ove non necessarie al completamento degli interventi cui originariamente detti stanziamenti si riferivano."

L'intenzione della maggioranza è quella semplicemente di rimarcare la necessità di confrontarsi serenamente sui bisogni degli arianesi che cercano coesione e unità d'intenti al di là delle bandiere e dei proclami. Il fine ultimo è e dev'essere la città di Ariano che reclama risposte e opportunità. Buon 2021.