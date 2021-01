Ariano, l'area finanziaria del Comune ha un nuovo dirigente E' l’ex funzionario della Corte dei conti presso la sezione di controllo di Napoli Tommaso Infante

E’ l’ex funzionario della Corte dei conti presso la sezione di controllo di Napoli Tommaso Infante, originario di Sant'Andrea di Conza in alta irpinia, il nuovo dirigente dell’area finanziaria al comune di Ariano Irpino.

L’insediamento negli uffici di via Marconi alla presenze dell’assessore Antonio Ninfadoro e del presidente del consiglio comunale Luca Orsogna. Infante ha incontrato il sindaco Enrico Franza e il dirigente dell'area tecnica Giancarlo Corsano.

"Ringrazio innanzitutto l'amministrazione comunale di Ariano Irpino per la fiducia attribuitami, sarà sicuramente una sfida interessante e motivante che affronteremo con lo spirito di collaborazione di tutto il personale." Da dove si comincia? "Dai tributi, che è il contatto più diretto con la cittadinanza."

Una novità importante e di grande rilievo per la macchina dell'ente. Così l'assessore Antonio Ninfadoro: "Una soluzione sulla quale abbiamo lavorato incessantemente in queste settinane. Ritengo che siamo stati in grado di raggiungere un risultato importante per la comunità di Ariano.

Questo 2021 parte con tre nuove unità lavorative. Oltre al nuovo dirigente, hanno preso servizio anche due assistenti amministrativi, una all'area finanziaria e un'altra agli affari generali di palazzo di città in piazza plebiscito. Insieme a tutta l'amministrazione comunale, auguriamo loro un proficuo lavoro."