Riapertura scuole: tavolo di concertazione ad Ariano Amministrazione comunale a lavoro per garantire la ripresa in sicurezza dell'attività didattica

Tavolo di concertazione nella sala consiliare di Palazzo di Città tra il dirigente Amu, le associazioni di volontariato attive sul territorio e i dirigenti scolastici dei plessi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, al fine di definire l'adozione di tutte le misure necessarie in vista di una eventuale ripresa delle attività didattiche in "presenza".

Da un proficuo confronto è emerso che si è già provveduto all'adeguamento delle aule e degli spazi dei plessi scolastici ai protocolli anti-covid dettati dalle linee guida del Ministero dell'Istruzione.

Le uniche criticità sollevate dai dirigenti riguardano i potenziali episodi di assembramento davanti ai plessi scolastici in orario di entrata e uscita degli studenti.

A tal proposito, l'amministrazione sta predisponendo un protocollo d’intesa con le associazioni di volontariato intervenute al tavolo, al fine di arginare il rischio di assembramento e di garantire il rigoroso rispetto, da parte degli studenti e dei genitori, di tutte le misure atte a limitare la diffusione del contagio.

Inoltre, da parte della dirigenza Amu è stato profilato un piano di organizzazione del servizio trasporti conforme alle disposizioni anti-covid che prevedono una capienza massima dei mezzi pari al 50%. Tali disposizioni imporranno la necessità di implementare il servizio con corse supplementari e con l'impiego di tutta la forza lavoro disponibile.

"In un momento così delicato è necessaria una stretta collaborazione tra tutti gli attori che gravitano intorno al mondo della scuola per garantire al contempo sia il diritto alla salute sia il diritto all'istruzione dei nostri ragazzi, patrimonio futuro della nostra comunità" questo quanto afferma il sindaco Enrico Franza.

I dirigenti scolastici si sono complimentati con l'amministrazione comunale, in primis con l'assessore Michela Cardinale per la grande attenzione e vicinanza dimostrata sin da subito alle problematiche della scuola mediante interventi risolutivi: "Si è già intervenuto in poco tempo su situazioni denunciate da anni e sulle quali non vi era mai stata una adeguata attenzione da parte delle precedenti amministrazioni comunali. Tutto questo è solo di buon auspicio per una ripresa nel segno dell'efficienza."