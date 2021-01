Ariano: allacciamenti idrici e rottura della condotta I disagi interminabili di via Giacomo Matteotti

Allacciamenti idrici e rottura della condotta. Si lavora ininterrottamente in via Giacomo Matteotti ad Ariano Irpino dove purtroppo i problemi sembrano non finire mai. Gli operai dell'alto calore stanno provvedendo a ripristinare l'ennesimo guasto. Il black out idrico ha riguardato varie diramazioni della strada e la vicina località Petrara. I residenti, stanchi di questo calvario che dura da anni si augurano che al più presto la strada di questa popolosa zona della città, che oggi versa in condizioni assai precarie possa essera asfaltata. Lavori troppo lenti. La pandemia poi ha fatto il resto. E' diventato davvero impossibile tranistare su questa arteria e in tanti hanno subito anche seri danni alle proprie vetture. La speranza è che entro la prossima primavera la situazione possa ritornare finalmente alla normalità.