Ariano, questione tari, Franza: "Non vi è alcun aumento" La certificazione trae origine dal piano economico e finanziario del 2018

Sulla questione tari sollevata dalla minoranza nel corso delle festività natalizie e che sta destando non poche preoccupazione interviene fermamente il sindaco Enrico Franza con un messaggio pubblico rivolto alla città.

"Ciò che l'opposizione chiama aumento della tassa sui rifiuti, in realtà è la certificazione di un maggiore costo che trae origine dal 2018, in particolmodo dal piano economico finanziario di quell'anno.

Al momento - chiarisce Franza - non vi è alcuno aumento della tari, anche perchè devono essere ancora determinate le tariffe del 2021.

Vi è soltanto un aumento di costo, per il quale l'amministrazione, vorrei ricordare, nella delibera di consiglio comunale del 30 dicembre, ha previsto due meccanismi alternativi di copertura di questo costo. Uno: spalmarlo in tre anni e l'altro attraverso l'utilizzo del fondone per azzerarlo. Noi abbiamo offerto una opportunità ai nostri cittadini, i sei consiglieri di minoranza invece occorre ricordarlo, hanno votato contro. Mi verrebbe da chiedere perchè! Nonostante ciò la maggioranza tuttavia, proseguirà su questa linea.

A maggiore chiarimento della vicenda - conclude Franza - vi comunico che siamo impegnati fin da ora nella determinazione della quarta rata tari 2020 che conterrà le riduzioni dovute per tutte quelle attività economiche interessate dalla chiusura a causa della pandemia.