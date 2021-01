Ariano, parcheggio Calvario abbandonato a se stesso Appello ad intervenire al più presto

Parcheggio Calvario sempre più abbandonato a se stesso ad Ariano Irpino. Non accenna minimamente a migliorare la situazione nella mega struttura arianese, alle prese in questi giorni con infiltrazioni notevoli dovute alle incessanti piogge e ai soliti episodi di inciviltà. Basta farsi un giro all'interno per notare in che condizioni versa. Comitive di ragazzi indisturbati fanno il bello e il cattivo tempo da sempre. Una situazione di degrado e abbandono che dura purtroppo da anni senza soluzione. Viene rivolto un appello a chi di competenza, affinchè possa essere disposta una bonifica totale del silos,