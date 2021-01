Cittadinanzattiva, incarico reggenza a Raffaele Scarpellino Ariano Irpino, la decisione a seguito della scomparsa di Antonio Emilio Gambacorta

Lorenzo Latella, in qualità di segretario regionale protempore di Cittadinanzattiva Campania, tenuto conto dei poteri attribuitimi dallo statuto dell'associazione così come modificato dal congresso regionale della Campania, tenuto conto della scomparsa del coordinatore dell'assemblea territoriale di Ariano Irpino, Antonio l'incarico di reggenza dell'assemblea territoriale a Raffaele Scarpellino fino al prossimo 14 Febbraio 2021, per

espletare tutte le attività di ordinaria amministrazione e per traghettare l'associazione verso il congresso regionale 2021.