Ariano: infanzia e primaria, da oggi si torna a scuola Franza: "Guardo con fiducia alla graduale ripresa delle attività didattiche in presenza"

Da oggi, lunedì 11 gennaio ad Ariano Irpino, in ottemperanza all'ordinanza regionale n.1 del 05/01/2021, è prevista la ripresa delle attività didattiche in presenza dei servizi educativi della scuola dell'infanzia, della prima e seconda classe della scuola primaria e delle pluriclassi della scuola primaria che comprendono la prima e/o la seconda.

L'amministrazione comunale, a seguito del tavolo di concertazione con i dirigenti scolastici e tutti gli attori interessati, ha predisposto con le associazioni di volontariato attive sul territorio dei presidi di controllo dinanzi gli ingressi dei plessi scolastici ad ulteriore garanzia del massimo rigore e rispetto delle norme da parte di studenti e genitori accompagnatori, in particolare in orario di entrata e di uscita.

La riapertura graduale delle scuole rappresenta un primo passo verso il tanto agognato ritorno alla normalità. L'amministrazione comunale resterà vigile e monitorerà costantemente la ripresa delle attività, nella consapevolezza che questa nuova fase richiederà il massimo sforzo da parte di noi tutti. L'nvito, pertanto, è alla massima prudenza e al senso di responsabilità che ci ha sempre contraddistinti.

L'amministrazione rivolge un augurio di buon lavoro a tutto il personale docente e agli studenti, nei quali riponiamo la speranza di un nuovo inizio.

Così il sindaco Enrico Franza: "So bene quanto il ritorno a scuola sia per alcuni di voi motivo di preoccupazione, per le tante ragioni legate a un momento storico così difficile e delicato. Ma non ci siamo fatti trovare impreparati. A seguito di un costante e quotidiano aggiornamento con l'Asl e il dipartimento di prevenzione, che ci hanno consegnato un quadro generale stabile e sotto controllo della situazione epidemiologica, grazie anche al vostro grande senso di responsabilità, e a seguito di confronti periodici con i dirigenti scolastici, che ci hanno rassicurati riguardo all'adeguamento delle aule e degli spazi dei plessi scolastici e al rispetto dei protocolli anticovid dettati dalle linee guida del Ministero dell'Istruzione, abbiamo predisposto, con le associazioni di volontariato attive sul territorio, dei presidi di controllo dinanzi gli ingressi dei plessi scolastici, a ulteriore garanzia del massimo rigore e rispetto delle norme da parte di studenti e genitori accompagnatori, in particolare in orario di entrata e di uscita.

E' con fiducia che guardo alla graduale ripresa delle attività didattiche in presenza, perché è con fiducia che intendo guardare al domani, con gli occhi, con gli stessi occhi di tutti quei giovani studenti che desiderano ritornare, pur sempre nel rispetto delle norme anticovid, alla quotidianità dei loro interessi e delle loro passioni."