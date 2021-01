Anziana sola in casa salvata grazie al pacco alimentare Una bella pagina di solidarietà da parte dei volontari dell'associazione Panacea ad Ariano

Deve la vita ai volontari dell'associazione Panacea, che durante la consegna dei pacchi alimentari si sono accorti che qualcosa non andava per il verso giusto nell'abitazione di un'anziana. La donna, non aveva aperto la porta di casa e i suoi vicini non l'avevano più vista uscire da almeno un paio di giorni.

Da qui la scelta da parte team guidato da Maria Spina Pratola di forzare l'ingresso per verificare le condizioni dell'anziana. Presente l'infermiere professionale Nicola Paone, una pattuglia della polizia municipale, i sanitari del 118 di Savignano Irpino e Grottaminarda e l'Usca. Entrati all'interno la nonnina, visibilmente spaventata, è stata trovata cosciente ma leggermente confusa. Da qui la scelta di allertare anche i servizi sociali. Alla fine la donna è stata rifocillata e ha subito mostrato segni di ripresa, preferendo rimanere nella sua casa a lei tanto cara.

Una tragedia sfiorata - secondo i volontari e i soccorritori intervenuti - che mette ancora più in evidenza la necessità di rafforzare ed implementare i servizi a favore di anziani che spesso vivono in una condizione di isolamento.

Una storia a lieto fine per la nonnina, ultra ottantenne e ancora una volta piena sinergia tra la rete delle associazioni, le forze dell’ordine e i servizi sociali. L'assessore alle politiche sociali Pasqualino Molinario si è complimentato con tutti coloro che sono intervenuti a salvaguardia della donna, la quale a sua volta ha voluto ringraziare con affetto tutti per l'attenzione, l'affetto e la solidarietà mostrata nei suoi confronti: "Che Dio vi dia tanta forza a tutti per il bene che fate."