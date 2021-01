L'acqua manca nelle case e fuori si spreca a volontà/VIDEO Una nuova grossa perdita ad Ariano. Guardate le immagini

La gente a fare scorte d'acqua nelle case o a secco per ore a seguito dell'ultima interruzione e fuori il prezioso liquido che si spreca come se nulla fosse. L'ultima segnalazione con tanto di video documentato arriva da località Patierno, per intenderci dalla stazione di Ariano Irpino. L'acqua fuoriesce dalla strada a seguito della rottura di una condotta nei pressi di una fabbrica. Il guasto è stato ampiamente segnalato a chi di competenza, ma come sempre bisogna attendere o magari essere sollecitati da un articolo di giornale. Speriamo che si provveda al più presto a mettere fine a questo ennesimo vergognoso spreco.